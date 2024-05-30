Виталий Козловский показал прогулку с трехмесячным сыном: милые кадры

Виталий Козловский прогулялся в столице с новорожденным сыном Оскаром. Он решил показать подписчикам, как это было.

Как раз на днях малышу исполнилось три месяца. Тогда певец поделился милыми фото сына.

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Теперь артист с трехмесячным Оскаром, который был в коляске, прогулялся на берегу реки. Виталий вышел на улицу в джинсах, футболке, кепке, очках и кроссовках.

Спасибо Богу за возможность сегодня проживать особые эмоции,

– отметил музыкант.



Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о сыне Виталия Козловского