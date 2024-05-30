Виталий Козловский показал прогулку с трехмесячным сыном: милые кадры
30 мая 2024, 10:10Читати новину українською
Источник:Виталий Козловский
Виталий Козловский прогулялся в столице с новорожденным сыном Оскаром. Он решил показать подписчикам, как это было.
Как раз на днях малышу исполнилось три месяца. Тогда певец поделился милыми фото сына.
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Теперь артист с трехмесячным Оскаром, который был в коляске, прогулялся на берегу реки. Виталий вышел на улицу в джинсах, футболке, кепке, очках и кроссовках.
Спасибо Богу за возможность сегодня проживать особые эмоции,
– отметил музыкант.
Виталий Козловский с сыном / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о сыне Виталия Козловского
- Первенец певца появился на свет 25 февраля 2024 года.
- Артист рассказал, что они с женой пытались забеременеть в течение определенного времени, еще до начала полномасштабной войны, но известие о беременности Юлии Виталий получил, находясь на военных учениях.
- Исполнитель был рядом с женой во время родов.
- Совсем недавно Козловский и его жена крестили сына в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.
- Интересно, что первым словом малыша было "Агу".