Певица и композитор Елена Тополя (ранее известная под псевдонимом Alyosha) призналась, что готова подарить песню молодой украинской исполнительнице Анне Тринчер.

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Кому Елена Тополя подарила бы песню

Однако у Елены Тополи есть одно условие к певице. Она хотела бы, чтобы Анна исполняла эту песню в соответствии с текстом. Артистка намекнула, что ей не нравится стиль Тринчер.

Кстати, Аня Тринчер очень отличается. Но при условии, что она эту песню будет петь в соответствии с текстом, потому что она очень любит одеться, как молодая секси-пекси женщина,

– высказалась Елена Тополя.

В общем певица не слишком довольна тем, как сейчас выглядит украинский шоу-бизнес., Все потому, что многие молодые артисты звучат для нее одинаково: их мелодии, стили, тональности и не только.

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