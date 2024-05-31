Живет отдельно, – Тоня Матвиенко рассказала о взрослой дочери, которую родила в 17 лет
Источник:OBOZ.UA
Певица Тоня Матвиенко стала мамой в юном возрасте. В 17 лет у нее родилась дочь Ульяна. Артистка рассказала, где сейчас живет девушка и чем она занимается.
Тоня Матвиенко призналась, что ее старшая дочь уже съехала из семейного дома. Она живет отдельно, ведь у нее уже сложилась самостоятельная жизнь.
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Исполнительница призналась, что 25-летняя Ульяна имеет любимого человека. Она не пошла по стопам бабушки и матери, поэтому работает продюсером и режиссером.
Старшая дочь Ульяна со своим парнем живет отдельно. Уже взрослая – 25 лет. Занимается режиссурой, а также продюсирует YouTube-канал о кулинарии,
– рассказала Тоня Матвиенко.
Зато в семейный дом переехал отец Тони Матвиенко – Петр Гончар. Ранее он жил отдельно из-за непростых отношений с женой. Мужчина продолжает работать и даже помогает дочери с внучкой Ниной.
"Сейчас папа живет с нами. Когда они с мамой разъехались, жил отдельно. Он до сих пор работает, не хочет быть обузой для нас. Решает все вопросы по своей жизни самостоятельно, никогда ни о чем не просит. Даже нам помогает – может забрать Нину из школы. Раньше с этим очень помогала мама. А теперь мы живем так: я, папа, Арсен и маленькая Нина", – поделилась Тоня Матвиенко.
Что известно о первом браке и старшей дочери Тони Матвиенко
- Тоня Матвиенко познакомилась с первым мужем через своего одноклассника. Интересно, что он тоже был влюблен в певицу. Артистка начала встречаться с первым мужчиной, когда ей было 16 лет, а ему 23.
- Тоня родила дочь Ульяну в 17 лет. После этого в браке начались сложности, поэтому пара развелась через 10 лет.
- Тоня Матвиенко признавалась, что ей что ей очень не хватает дочери. Певица одобряет ее самостоятельную жизнь и признает, что ей нужно научиться жить без матери и без Ульяны.