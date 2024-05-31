Тоня Матвиенко призналась, что ее старшая дочь уже съехала из семейного дома. Она живет отдельно, ведь у нее уже сложилась самостоятельная жизнь.

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Исполнительница призналась, что 25-летняя Ульяна имеет любимого человека. Она не пошла по стопам бабушки и матери, поэтому работает продюсером и режиссером.

Старшая дочь Ульяна со своим парнем живет отдельно. Уже взрослая – 25 лет. Занимается режиссурой, а также продюсирует YouTube-канал о кулинарии,

– рассказала Тоня Матвиенко.

Зато в семейный дом переехал отец Тони Матвиенко – Петр Гончар. Ранее он жил отдельно из-за непростых отношений с женой. Мужчина продолжает работать и даже помогает дочери с внучкой Ниной.

"Сейчас папа живет с нами. Когда они с мамой разъехались, жил отдельно. Он до сих пор работает, не хочет быть обузой для нас. Решает все вопросы по своей жизни самостоятельно, никогда ни о чем не просит. Даже нам помогает – может забрать Нину из школы. Раньше с этим очень помогала мама. А теперь мы живем так: я, папа, Арсен и маленькая Нина", – поделилась Тоня Матвиенко.

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