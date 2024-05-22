Недавно артистка поздравила своего мужа Арсена Мирзояна с 46-летием. Она показала фото любимого, на которых пара весело проводит время.

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Что Матвиенко рассказала о первом браке

По словам Тони, она познакомилась с первым мужем через своего одноклассника. Встреча с будущим избранником состоялась в 1997 году. Впрочем, впоследствии оказалось, что тот одноклассник был тоже в нее влюблен, но он побоялся ей рассказать о своих чувствах.

У меня был одноклассник, он меня познакомил со своим другом, и я вышла за него замуж – это мой первый брак был. Я родила ребенка, и он говорит: "Блин, Тоня, я тебя всю жизнь любил". Я говорю: "Так чего ты не сказал?" А он говорит: "А я боялся",

– призналась Тоня.

Певица начала встречаться с первым мужчиной в 16 лет, когда ему было 23. К тому же артистка была уверена, что останется в браке с ним до конца своей жизни.

Однако, когда Матвиенко забеременела в 17 лет и позже родила дочь, в отношениях пары начался кризис. Так, через 10 лет супруги развелись.

Что известно о нынешнем браке Матвиенко