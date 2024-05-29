Несмотря на то, что исполнительница редко, когда делится информацией о своей семье, она рассказала, что до сих пор не может отпустить покойную мать. По словам Тони, до сих пор ощущается присутствие родной мамы.
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Матвиенко отметила, что ее братья проживают в Украине, где каждый из них занимается своей деятельностью. Так, Иван является иконописцем и художником. Как призналась Тоня, мужчина сознательно отнесся к выбору своей профессии. В то же время Иван счастлив, что выбрал путь священнослужителя.
Принято считать, что человек идет в монастырь, когда в его жизни что-то произошло. В случае с Иваном все совсем не так. Он шел к этому решению долго, годами. Его жизнь очень интересная. И самое главное – он счастлив,
– поделилась артистка.
Матвиенко также имеет младшего брата Андрея. Он служит в рядах Нацгвардии. Тоня старается как можно чаще видеться с братьями.
Андрей, еще один мой брат, сейчас служит в Нацгвардии. Мы видимся – они приезжают к нам в гости,
– рассказала певица.
Что известно о семье Тони Матвиенко
- В 2017 году певица вышла замуж за артиста Арсена Мирзояна. В браке звезды воспитывают общую дочь Нину.
- К тому же у Тони Матвиенко от предыдущего брака есть дочь Ульяна. Сейчас 25-летняя девушка занимается режиссурой и живет со своим парнем отдельно от матери.
- В то же время у Арсена есть двое сыновей от бывшей жены.