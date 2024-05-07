В то же время Тоня поделилась, что жизнь ее отца изменилась после смерти его жены. Так, он теперь проживает вместе с исполнительницей в одном доме.

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Что рассказала Матвиенко о своей дочери

По словам Тони, Ульяна увлекается сферой кино, а именно режиссурой. Так, девушка активно совершенствует свои навыки в этом направлении.

Более того, дочь звезды вместе с любимым живет в квартире отдельно от Тони. Артистка отметила, что иногда очень скучает по Ульяне. Однако, женщина одобряет выбор самостоятельной жизни дочери.

Мне ее очень не хватает, но она уже взрослая девушка и у нее должна быть своя жизнь. Мне нужно научиться жить без мамы и без Ульяны,

– призналась Матвиенко.

В то же время Тоня рассказала, что отец живет вместе с ней в доме. К тому же, после смерти ее знаменитой мамы, он помогает певице с дочкой Ниной.

Папа говорит, что "кто же за мной старенького будет ухаживать". А так сейчас он и с Ниной может помочь. Раньше в основном были девушки, а теперь одни мужчины. Пусть командуют,

– отметила артистка.

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