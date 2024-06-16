В день 16-й годовщины брака: Тина Кароль вспомнила покойного мужа

11 лет назад певица Тина Кароль потеряла мужа продюсера Евгения Огира, который умер от рака желудка. Артистка посвятила публикацию любимому в честь их 16-й годовщины брака.

Известно, что исполнительница узнала о гибели мужа прямо перед своим выступлением. Впрочем, Тина смогла продемонстрировать мужество и силу, что почувствовали даже зрители концерта.

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В своих соцсетях Кароль опубликовала фотографию. На кадре артистка закрыла лицо рукой.

Она призналась, что все еще не может смириться со смертью Евгения. К тому же она пообещала ему держаться и жить дальше, что певица и делает.

Да, я держусь, маленький. И буду, как и обещала, хоть и тяжело. Спасибо. Отпустить не могу. Навсегда,

– обратилась к мужу Тина.



Тина Кароль вспомнила покойного мужа / Скриншот из инстаграм-сторис

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