Украинская певица Тина Кароль сотрудничает с иностранными артистами и стремится к Грэмми. С недавних пор она занялась и созданием собственных музыкальных шоу.

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Продюсер Вадим Лисица считает, что Тина Кароль выросла с точки зрения вокала. Он не отрицает, что как профессионалка артистка на высоком уровне. Но есть и минусы в ее творчестве.

Она начала брать манеру американских певиц, которая мне кстати очень нравится. С другой стороны я вообще не понимаю материал, который она выбирает. Люди, для которых она работает, они не до конца понимают, что она хотела сказать этим, и это, на мой взгляд, минус,

– считает продюсер.

Каково состояние украинского шоу-биза: мнение Вадима Лисицы

Вадим Лисица также поделился мыслями о теперешнем состоянии украинского шоу-бизнеса. По его мнению, сейчас в сфере музыки происходит спад после подъема 2022 – 2023 годов.

Большинство артистов исчезли, потому что они не поняли главного, что системный подход должен быть. И насчет релизов, и периодов между ними. Все думают, что тикток всему голова, но это неправда. Мы еще в горизонтали, но возможно, если дальше так будет происходить, мы пойдем опять на низ понемногу,

– говорит продюсер.

Лисица считает, что министерство культуры должно создавать условия, в котором мог бы процветать шоу-биз и другие сферы.

"Потому, что не хватает ресурсов и денег в шоу-бизнесе. Их мало. Институты, которые должны работать на то, чтобы артисты получали средства, они не работают. Например, авторские организации, которые должны выплачивать роялти", – добавил музыкальный продюсер.