По его словам, тот случай с выступлением показал, что Кароль – профессиональный артист и очень сильный человек. Не каждый, по его мнению, так сможет.

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Дирижер отметил, что на момент выхода на сцену, артистка пыталась не заплакать. В то же время зрители концерта почувствовали ее искренность и чувственность. В тот момент Тина исполняла эмоциональную балладу о матери, от которой у певицы пошли слезы. Как утверждает Антонюк, тогда все слушатели почувствовали ту боль, силу и мужество Кароль.

Она сильный человек, я знаю ее еще с тех времен, когда она, выходя на сцену, не могла сдержать слез. Она работала с нами, пела на концерте во дворце "Украина", когда еще, видимо, и 9 дней не прошло с момента трагической смерти ее мужа Евгения Огира. Она пела эмоционально тяжелую балладу о матери, слезы текли по глазам. Людей полный зал, они были в оцепенении. Все знали и понимали состояние человека и ту силу и мужество, с которой надо было выйти и вживую спеть. Она это сделала,

– признался музыкант.

К тому же еще некоторое время Дмитрий имел возможность сотрудничать с певицей. Накануне вторжения они встретились в ансамбле ВСУ чтобы воплотить совместный рождественский проект. Однако, после этого артисты начали просто поддерживать связь, больше не сотрудничая вместе.



Тина Кароль с мужем Евгением Огиром и сыном Вениамином / Фото из открытых источников

Также Антонюк ошеломил фактом длительной бесплатной работы Кароль в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Министерства обороны Украины. По его мнению, это помогло Тине стать дисциплинированной и трудолюбивой.

Были времена, когда Тина приходила не распетой на общую репетицию, где 100 человек в зале, хор, оркестр, балет, она могла взять фальшивые ноты. Я останавливал всех и говорил: "Если ты еще раз придешь не распетой, то выйдешь из репетиционного зала. Ты поняла?". "Да, я поняла". То есть она была готова к тяжелой, скажем, жизни настоящего артиста. Я ее считаю настоящей артисткой,

– поделился дирижер.

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