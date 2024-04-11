По его словам, тот случай с выступлением показал, что Кароль – профессиональный артист и очень сильный человек. Не каждый, по его мнению, так сможет.
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Какие подробности концерта Тины раскрыл Антонюк
Дирижер отметил, что на момент выхода на сцену, артистка пыталась не заплакать. В то же время зрители концерта почувствовали ее искренность и чувственность. В тот момент Тина исполняла эмоциональную балладу о матери, от которой у певицы пошли слезы. Как утверждает Антонюк, тогда все слушатели почувствовали ту боль, силу и мужество Кароль.
Она сильный человек, я знаю ее еще с тех времен, когда она, выходя на сцену, не могла сдержать слез. Она работала с нами, пела на концерте во дворце "Украина", когда еще, видимо, и 9 дней не прошло с момента трагической смерти ее мужа Евгения Огира. Она пела эмоционально тяжелую балладу о матери, слезы текли по глазам. Людей полный зал, они были в оцепенении. Все знали и понимали состояние человека и ту силу и мужество, с которой надо было выйти и вживую спеть. Она это сделала,
– признался музыкант.
К тому же еще некоторое время Дмитрий имел возможность сотрудничать с певицей. Накануне вторжения они встретились в ансамбле ВСУ чтобы воплотить совместный рождественский проект. Однако, после этого артисты начали просто поддерживать связь, больше не сотрудничая вместе.
Тина Кароль с мужем Евгением Огиром и сыном Вениамином / Фото из открытых источников
Также Антонюк ошеломил фактом длительной бесплатной работы Кароль в ансамбле песни и танца Вооруженных сил Министерства обороны Украины. По его мнению, это помогло Тине стать дисциплинированной и трудолюбивой.
Были времена, когда Тина приходила не распетой на общую репетицию, где 100 человек в зале, хор, оркестр, балет, она могла взять фальшивые ноты. Я останавливал всех и говорил: "Если ты еще раз придешь не распетой, то выйдешь из репетиционного зала. Ты поняла?". "Да, я поняла". То есть она была готова к тяжелой, скажем, жизни настоящего артиста. Я ее считаю настоящей артисткой,
– поделился дирижер.
Что известно о личной жизни Тины Кароль
- В 2008 году певица вышла замуж за продюсера Евгения Огира. Тогда же у пары родился сын Вениамин.
- Однако, спустя 5 лет ее муж умирает от рака желудка. Для артистки было невыносимо продолжать жить без любимого.
- С того времени по сети начали распространяться слухи о новых романах Кароль. Сначала это был молдавский певец Дан Балан. Позже приписывали Тине любовь с хореографом Дмитрием Жуком.
- А недавно на премьерном показе фильма "Я, Победа и Берлин" артистка рассекретила, ходит ли на свидания с мужчинами. Певица призналась, что пока никто ей не предлагает пойти на романтическую встречу.