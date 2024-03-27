В частности, певица поделилась, ходит ли на свидания. Об этом она рассказала на премьере долгожданного фильма "Я, Победа и Берлин".
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Посещает ли Тина Кароль свидания
Певица призналась, что пока никто ей не предлагает сходить на романтическую встречу.
К сожалению, не приглашают на свидание, но сегодня не об этом,
– отметила знаменитость.
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Что известно о личной жизни Тины Кароль
- В 2008 году певица вышла замуж за музыкального продюсера Евгения Огира и в том же году у них родился сын Вениамин.
- Брак пары продлился пять лет до 2013 года, когда Евгений умер от рака желудка. Исполнительница очень болезненно переживала потерю мужа.
- С того момента о романтических перипетиях жизни знаменитости известно немного. Поэтому, как только рядом с ней появляется мужчина, в сети сразу начинают гудеть об их романе.
- Сначала ходили слухи о возможном романе между Тиной Кароль и молдавским певцом Даном Баланом, а затем со знаменитостью связывали танцора Дмитрия Жука.