Должна быть полезной, – Тина Кароль ответила на хейт за ее прохождение военной подготовки
Источник:Тина Кароль
Украинская певица Тина Кароль недавно прошла военную подготовку, поскольку хотела получить определенные навыки. Однако, некоторые пользователи ее захейтили, не поверив в искреннее желание артистки, на что исполнительница уже ответила.
На днях она уже объясняла свое решение тем, что должна уметь как можно больше, потому что в стране идет война. К тому же в этом нет ничего удивительного, по мнению Кароль.
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Тина отметила, что предварительно перечитала немало постов в сети о своем прохождении медико-тактического курса. Она заверила, что отсутствие таких знаний является нонсенсом во времени войны. Пройденный курс поможет певице оказать помощь родным и всем, кто рядом, в случае опасности.
После третьей сирены ночью, когда летал шахед над домом – я осознала, что абсолютно беспомощна, но это уже в прошлом. Люблю жизнь. Люблю Украину. Хочу и должна быть полезной,
– призналась исполнительница.
Также Кароль поблагодарила ветеранов "Азова" за возможность получить такие знания. Артистка поощрила поклонников также записаться на курс, где получила знания по тактической медицине, обращения с оружием, практики по стрельбе, использования радиосвязи и инженерной подготовки. Более того, в конце ей вручили сертификат.
Украинские звезды в ВСУ: кто недавно присоединился к войску
- Писатель и волонтер Мартин Якуб пополнил ряды ВСУ. Он прошел все необходимые процедуры для поступления на службу, в частности ВЛК. Впоследствии мужчина поедет в учебный центр.
- Актриса Мария Агапитова также вступила в ВСУ. Она опубликовала свою фотографию в военной форме.
- Режиссер Елена Апчел, которая 4 года прожила в эмиграции в Польше, вернулась в Украину и присоединилась к Вооруженным Силам. Она проходит интенсивное обучение, чтобы быть готовой к выполнению боевых задач.
- Музыкант и писатель Сергей Жадан вместе с участниками группы "Жадан и Собаки" присоединились к 13-й отдельной бригаде Нацгвардии "Хартия". Сейчас они проходят военную подготовку в учебном центре