Тина Кароль прошла курс военной подготовки: фото певицы в форме

Украинская исполнительница Тина Кароль стала участницей курса по военной подготовке для гражданских. В сети уже появились фото артистки в форме.

Также есть фотографии знаменитости с оружием. Кроме того, опубликовали видео, где Тина Кароль учится оказывать медицинскую помощь раненому.

Не пропустите Я подождал пока жене станет легче, – Сергей Мартынюк о решении пойти в ВСУ

Выяснилось, что военную подготовку певица проходила в июне. Вместе с ней были еще и другие участники, которых можно увидеть на совместном фото.

Во время интенсивного курса Тина изучала тактическую медицину по протоколу ASM MARCH, который охватывает ряд важных навыков. Исполнительница осваивала правила обращения с оружием, совершенствовала свои навыки по стрельбе и осваивала использование радиосвязи. Кроме этого, программа предусматривала инженерную подготовку и боевое согласование.

Мы стараемся развиваться от курса к курсу вместе с вами, и чувствуя доверие со стороны медийных лиц, мы еще более наполняемся вдохновением,

– отметила команда "Резервист".

Кто из украинских звезд недавно присоединился к армии