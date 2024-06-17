Тина Кароль прошла курс военной подготовки: фото певицы в форме
Источник:RESERVIST
Украинская исполнительница Тина Кароль стала участницей курса по военной подготовке для гражданских. В сети уже появились фото артистки в форме.
Также есть фотографии знаменитости с оружием. Кроме того, опубликовали видео, где Тина Кароль учится оказывать медицинскую помощь раненому.
Не пропустите Я подождал пока жене станет легче, – Сергей Мартынюк о решении пойти в ВСУ
Выяснилось, что военную подготовку певица проходила в июне. Вместе с ней были еще и другие участники, которых можно увидеть на совместном фото.
Во время интенсивного курса Тина изучала тактическую медицину по протоколу ASM MARCH, который охватывает ряд важных навыков. Исполнительница осваивала правила обращения с оружием, совершенствовала свои навыки по стрельбе и осваивала использование радиосвязи. Кроме этого, программа предусматривала инженерную подготовку и боевое согласование.
Мы стараемся развиваться от курса к курсу вместе с вами, и чувствуя доверие со стороны медийных лиц, мы еще более наполняемся вдохновением,
– отметила команда "Резервист".
Кто из украинских звезд недавно присоединился к армии
- На днях к 13-й отдельной бригаде Нацгвардии "Хартия" присоединились участники группы "Жадан и Собаки", включая лидера коллектива. Сейчас они проходят военную подготовку в учебном центре.
- Известная режиссер Елена Апчел также решила стать на защиту Украины. Она проходит интенсивное обучение, чтобы быть готовой к выполнению боевых задач.
- Сергей Мартынюк, фронтмен группы "Фиолет", 29 мая присоединился к Вооруженным силам Украины. Впереди у него – базовая военная подготовка, которая поможет получить необходимые знания и навыки.
- Основатель издательства "Лаборатория" и стартапа "Либрариус" Антон Мартынов тоже не остался в стороне и мобилизовался после получения повестки.
- Актер Юрий Фелипенко также вступил в ряды ВСУ, присоединившись к батальону "Ахиллес" 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады.