Его путь в ВСУ начался еще 29 мая. Артист подчеркнул, что это было тщательно обдуманное решение, передает Show 24.

Не пропустите Женя Галич заговорил о военных: "Иногда стоит дать отдохнуть"

К тому же Сергей присоединился к военным рядам добровольно. Исполнитель отметил, что принял такое решение из-за семейных обстоятельств. По его словам, он почувствовал, что "время пришло и нечего медлить".

Я подождал, когда немного подрастет дочь и жене станет легче справляться с двумя детьми,

– отметил певец.

В то же время артист поделился, что уже примерно понимает, где будет служить и сможет быть полезным. Впрочем, подробности Мартынюк раскроет позже – после завершения военных учений.

Полную версию интервью с Сергеем Мартынюком читайте позже на Show 24.

Также Сергей рассказал, как его жена отреагировала на решение взять в руки оружие. Женщина спокойно приняла этот факт и поддержала мужа.

У нас было немало дискуссий за последний год. От того, что армия – это не для меня с моим ощущением комфорта и привычками до того, что здесь я гораздо полезнее. В конце, ее поддержка, а сейчас иногда и нотки гордости в голосе, значили для меня больше всего. Сейчас это держит и вдохновляет,

– подчеркнул Мартынюк.

Артист добавил, что другие участники группы "Фиолет" поддержали решение фронтмена по службе в ВСУ. Более того, некоторые из них даже также присоединились к армии.

Что известно о Сергее Мартынюке