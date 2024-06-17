Его путь в ВСУ начался еще 29 мая. Артист подчеркнул, что это было тщательно обдуманное решение, передает Show 24.
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К тому же Сергей присоединился к военным рядам добровольно. Исполнитель отметил, что принял такое решение из-за семейных обстоятельств. По его словам, он почувствовал, что "время пришло и нечего медлить".
Я подождал, когда немного подрастет дочь и жене станет легче справляться с двумя детьми,
– отметил певец.
В то же время артист поделился, что уже примерно понимает, где будет служить и сможет быть полезным. Впрочем, подробности Мартынюк раскроет позже – после завершения военных учений.
Также Сергей рассказал, как его жена отреагировала на решение взять в руки оружие. Женщина спокойно приняла этот факт и поддержала мужа.
У нас было немало дискуссий за последний год. От того, что армия – это не для меня с моим ощущением комфорта и привычками до того, что здесь я гораздо полезнее. В конце, ее поддержка, а сейчас иногда и нотки гордости в голосе, значили для меня больше всего. Сейчас это держит и вдохновляет,
– подчеркнул Мартынюк.
Артист добавил, что другие участники группы "Фиолет" поддержали решение фронтмена по службе в ВСУ. Более того, некоторые из них даже также присоединились к армии.
Что известно о Сергее Мартынюке
- Еще в подростковом возрасте он начал публиковать авторские материалы в местной газете.
- В 2007 году будущий артист стал соорганизатором музыкального фестиваля "Бандерштат", артдиректором которого является до сих пор.
- Прорывным для Сергея стал 2009 год, когда он вместе с Андреем Олексюком создал группу "Фиолет", который быстро получил популярность в Украине.
- Мартынюк также зарекомендовал себя как писатель, написав несколько романов и сборник стихов. Одной из его самых известных работ является "Кушмарджак".