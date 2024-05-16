В то же время издатель рассказал подготовку документов и прохождение ВВК. К тому же он извинился перед всеми за то, что не будет присутствовать на запланированных литературных событиях.

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Мобилизация Антона Мартынова

16 мая Антон Мартынов сообщил о мобилизации в ряды ВСУ. Издателю пришла повестка, поэтому он уже прошел все комиссии и получил необходимые документы. Антон признался, что бизнесом пока будет заниматься жена и его родители.

Вскоре ожидается диджитал детокс в мужской компании на природе. Пришла повестка – не пойти мне было бы очень стыдно перед собой и сыном. Теперь моя жена возьмет на себя дополнительную нагрузку по бизнесу и с детьми,

– отметил издатель.

К тому же Мартынов сообщил, что не сможет посетить запланированные книжные события из-за мобилизации. За это он уже извинился перед пользователями.

"Книжный Арсенал" в этом году я пропускаю 100%, как и запланированные события по нашим новым книгам. Пропущу Aspen Action Forum, в котором мы партнеры в этом году. Сори, коллеги, но я уже сам себе не принадлежу,

– поделился Антон.

Что известно о Мартынове