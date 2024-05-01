И вот приплыла, – известная украинская певица пожаловалась на состояние здоровья
Источник:TAYANNA
Украинская певица TAYANNA пожаловалась на состояние здоровья. Артистка поделилась с поклонниками причиной ухудшения состояния в разгар работы.
По словам исполнительницы, она не болела полгода. Поэтому для женщины стало неожиданным ее резкое ухудшение состояния здоровья.
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Что случилось с TAYANNA
Певица рассказала, что имеет высокую температуру и охриплость голоса. В то же время артистка уже обратилась к врачу, чтобы поскорее вылечить голосовые связки. В своих соцсетях TAYANNA показала кадры из больницы и отметила, что причиной болезни стал стресс.
Полгода не болела. А поскольку я психосомат сильный, сразу тело реагирует на большое количество эмоционального переживания. И вот приплыла,
– написала звезда.
ТAYANNA жалуется на состояние здоровья / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы
Как призналась исполнительница, она имела много планов на неделю: запись песни на студии, три презентации нового трека на радио, рабочие встречи. Однако, из-за болезни певице пришлось остаться дома, где она записала видеообращение к поклонникам с предложением спеть новым тембром.
Лежу и думаю, может, кому-то концерт дать, попеть новым тембром голоса, зовите,
– шутит TAYANNA.
TAYANNA заболела / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки
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