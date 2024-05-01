И вот приплыла, – известная украинская певица пожаловалась на состояние здоровья

1 мая 2024, 10:30
Читати новину українською

Источник:

TAYANNA

Украинская певица TAYANNA пожаловалась на состояние здоровья. Артистка поделилась с поклонниками причиной ухудшения состояния в разгар работы.

По словам исполнительницы, она не болела полгода. Поэтому для женщины стало неожиданным ее резкое ухудшение состояния здоровья.

К слову Жена звезды "Лиги смеха" рассказала о его состоянии после ранения: где сейчас Виктор Розовый

Что случилось с TAYANNA

Певица рассказала, что имеет высокую температуру и охриплость голоса. В то же время артистка уже обратилась к врачу, чтобы поскорее вылечить голосовые связки. В своих соцсетях TAYANNA показала кадры из больницы и отметила, что причиной болезни стал стресс.

Полгода не болела. А поскольку я психосомат сильный, сразу тело реагирует на большое количество эмоционального переживания. И вот приплыла,
– написала звезда.


ТAYANNA жалуется на состояние здоровья / Скриншот из инстаграмм-сторис певицы

Как призналась исполнительница, она имела много планов на неделю: запись песни на студии, три презентации нового трека на радио, рабочие встречи. Однако, из-за болезни певице пришлось остаться дома, где она записала видеообращение к поклонникам с предложением спеть новым тембром.

Лежу и думаю, может, кому-то концерт дать, попеть новым тембром голоса, зовите,
– шутит TAYANNA.


TAYANNA заболела / Скриншот из инстаграмм-сторис артистки

Кто еще из звезд недавно жаловался на здоровье

  • alyona alyona призналась, что стресс и дорога в Мальме, которая длилась около 26 часов, негативно повлияли на ее голос, из-за чего он стал хриплым. В то же время несмотря на ухудшение самочувствия, артистка выступила на первой репетиции на сцене Евровидения-2024 в Швеции.
  • Прима-балерина Екатерина Кухар призналась, что получила травму во время одного из выступлений. Женщина надорвала мышцы, поэтому не сможет закончить тур.
  • Украинский актер Артур Логай рассказал, что на днях ему диагностировали сотрясение мозга. Его он получил прямо посреди улицы. Позже артист поделился, что уже себя лучше чувствует.

Автор: Влада Пономарьова