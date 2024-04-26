Для Екатерины эта ситуация стала неожиданной. Балерина надеялась, что выступит без всяких проблем.
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Что случилось с Екатериной Кухар
Екатерина призналась, что получила травму во время одного из выступлений. Женщина надорвала мышцы, поэтому не сможет закончить тур.
Мне больно это говорить, но такое случается. Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц и не смогу закончить этот тур. Я невероятно благодарна за тепло, которое я сегодня почувствовала и за те слова, которые я услышала,
– рассказала артистка.
Екатерина Кухар не сможет закончить тур / Скриншот из инстаграмм-сторис балерины
Кухар поделилась, что не была к такому готова. Она понимает, что не может всегда работать безупречно, однако для любого артиста это всегда грустно и трудно.
Если честно, очень-очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что мы не роботы, балетное тело и не только балетное тело, человек не безупречен. Он не может всегда работать, как робот. Но это всегда для артиста грустно, тяжело,
– отметила балерина.
Кто еще из звезд недавно получил травму
- Украинский актер Артур Логай рассказал, что на днях ему диагностировали сотрясение мозга. Его он получил прямо посреди улицы. Позже он поделился, что уже себя лучше чувствует.
- Несколько недель назад танцовщица Алена Шоптенко разорвала две связки коленного сустава. Знаменитость объяснила травму напряженным рабочим графиком, отметив, что никогда раньше не сталкивалась с подобным. Звезда уже перенесла операцию и проходит реабилитацию.
- Известный хореограф Раду Поклитару поделился, что около четырех лет назад ему диагностировали коксартроз, заболевание тазобедренного сустава. Сначала танцовщик выбрал медикаментозное лечение, впрочем в конце концов решил сделать операцию, чтобы сохранить свою карьеру в танцевальной индустрии.