Для Екатерины эта ситуация стала неожиданной. Балерина надеялась, что выступит без всяких проблем.

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Что случилось с Екатериной Кухар

Екатерина призналась, что получила травму во время одного из выступлений. Женщина надорвала мышцы, поэтому не сможет закончить тур.

Мне больно это говорить, но такое случается. Сегодня в конце второго акта я получила серьезную травму – надрыв мышц и не смогу закончить этот тур. Я невероятно благодарна за тепло, которое я сегодня почувствовала и за те слова, которые я услышала,

– рассказала артистка.



Екатерина Кухар не сможет закончить тур / Скриншот из инстаграмм-сторис балерины

Кухар поделилась, что не была к такому готова. Она понимает, что не может всегда работать безупречно, однако для любого артиста это всегда грустно и трудно.

Если честно, очень-очень грустно, потому что артист никогда не будет к этому готов. Мы понимаем, что мы не роботы, балетное тело и не только балетное тело, человек не безупречен. Он не может всегда работать, как робот. Но это всегда для артиста грустно, тяжело,

– отметила балерина.

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