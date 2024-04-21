Потери на ютубном фронте, – автор канала Geek Journal Тайлер Андерсон вступил в ВСУ

Украинский блогер Тайлер Андерсон (Алексей Шкробинец), автор канала Geek Journal, ошеломил поклонников новостью. Дело в том, что мужчина вступил в ряды ВСУ.

Он также сообщил, что последним видео на канале будет о персональной ответственности. Так, своим примером Алексей покажет, что ее должны брать все.

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Тайлер Андерсон мобилизовался в ВСУ

Блогер опубликовал пост, где расписал все подробности такого взвешенного и важного решения. Он извинился перед фанатами за предстоящее длительное отсутствие видео на канале. Все из-за того, что Алексей вступил в ВСУ.

Привет, мои любимые человеки! То ли скорее желаю здоровья, мои любимые человеки! Страшные потери произошли на ютубном фронте, потому что как вы уже поняли, я подался в ряды ВСУ!

– поделился инфлюенсер.

В то же время Шкробинец призвал украинцев плодотворно работать ради победы Украины в войне. К тому же он напомнил и о помощи армии.

Я считаю, что если вы не работаете на украинскую победу в любом виде, то вы прямо помогаете врагу. Поэтому спасибо всем, кто делает хоть что-то. Если вы не готовы идти в армию, то помогайте армии,

– подчеркнул блогер.

Реакция сети на вступление Шкробинца в ВСУ

Большинство поклонников удивлены таким неожиданным решением блогера. Однако, фанаты выражают ему уважение и поддержку.