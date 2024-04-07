В то же время артист поделился, кто стал первым человеком, кому он написал во время сильного обстрела. Виталий попросил ее прежде всего позаботиться о своей жене Юлии.

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Кому написал сообщение Козловский во время вражеского обстрела

Певец рассказал, что однажды попал под двухчасовой российский обстрел. Тогда, защитник уже думал о самом худшем. Однако, ему удалось выжить, поскольку снаряд упал в семи метрах от него. По словам Виталия, в этот страшный момент он писал сообщения всем своим родным, в том числе и актрисе Ольге Сумской.

Нас обстреливали два с половиной часа. Лесополоса была, как выжженное поле. Я понимаю, что если бы снаряд прилетел не в семи метрах, а он попал бы в наш блиндаж, то я бы здесь не сидел. Когда был обстрел, я писал всем, кому возможно, кого вспоминал и кто приближен к моей семье. Из известных людей я писал только Оле Сумской. Я сказал: "Олечка, если со мной что-то случится, береги, пожалуйста, Юлю. Только о моем сообщении ей не говори". Но Оля через день позвонила Юле и сказала: "Витасю надо спасать! Он там не должен быть,

– поделился певец.

К тому же Козловский долгое время скрывал свое местонахождение от жены, мол, не хотел, чтобы она волновалась. Зато мужчина ей рассказывал, что "будет ездить по домам, пацанам петь будет и никто его никуда не отправит". Однако, звонок Сумской сразу озадачил Юлию Бакуменко.

Я ей плел все, что мог. Сказал ей: "Буду там просто ездить по домам, пацанам петь и меня никуда никто не отправит, что ты переживаешь. Не переживай". И тут, после звонка Ольги Сумской, звонит мне Юля и спрашивает, что там за обстрелы и где я. Я отвечаю: "Все уже прошло, немножко было",

– добавил певец.

Интервью Виталия Козловского: смотрите видео онлайн

Что известно о жене Виталия Козловского

В 2020 году по сети ходили слухи о романе певца с его концертным директором Юлией Бакуменко.

Тогда они часто делились совместными фотографиями и много времени проводили вдвоем.

Известно, что Юлия на три года моложе исполнителя.

Будущие супруги долгое время работали над тем, чтобы стать родителями. Певец отметил, что узнал о беременности девушки во время службы. Она ему прислала сообщение, в котором – тест УЗИ. И написала: "Я тебя поздравляю, 5-я неделя".

Уже 29 декабря 2023 года пара поженилась.

А 25 февраля 2024 года у них родился сын Оскар.



Виталий Козловский с женой Юлией и сыном Оскаром / Фото из инстаграма певца