О своем выступлении Потап сообщил на личной странице. Он опубликовал несколько видео с мероприятия, которое состоялось 6 апреля в городе Филлинген-Швеннинген.
Смотрите также Вечеринки с россиянами, неоднозначные посты, "заочная" тероборона: где сейчас и чем занимается Потап
Потап выступил в Германии
Компанию артисту составили участник группы MOZGI Dred и ди-джей. Женские партии в треках исполняла певица из Днепра Дарья Шевченко.
Потап показал видео, где поет в баре трек "Лучший день". Но на самом деле рэпер исполнил немало русскоязычных песен из репертуара группы MOZGI, "Потапа и Насти", "Время и Стекло". Пока другие артисты уже давно перевели свои треки на украинский, для исполнителя показалось нормальным петь на русском во время полномасштабного вторжения.
Портал "Музвар" опубликовал ролик, как Потап поет песню "Тру-ла-ла-ла", которую ранее исполнял вместе с Настей Каменских. Репертуар артиста назвали "русскоязычной солянкой".
До сих пор создавать общее культурное пространство для артиста – ок. Это в принципе все, что вам надо знать о Потапе он же Ротар. Как видим, время понемногу расставляет все на свои места. И каждый окончательно выбирает, к какому берегу ему приплыть,
– пишут журналисты.
Ранее Потап попал в скандал
- На 13 апреля в Билефельде запланировано еще одно выступление Потапа. Рэпера описали как артиста "русского ретро", что возмутило украинцев. К тому же заведение, в котором должен выступить рэпер, радушно принимает россиян во время полномасштабного вторжения.
- Впоследствии афишу отредактировали, а Потап извинился за инцидент. По его словам, это просто "человеческий фактор".