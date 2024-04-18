Певица до сих пор не сообщила конкретную дату премьеры этой песни. Однако, уже успела получить большое количество негативных комментариев.

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Как Настя Каменских ответила на хейт

На видео Каменских одета в зеленое платье и в серебряный топ, который имитирует анатомическую форму груди. Также артистка акцентирует внимание на своем бюсте во время исполнения композиции, что показалось пользователям неуместным и слишком откровенным.

В ответ на хейт, Настя собрала все негативные комментарии и сделала из них видео. На заднем плане виднеется клип, а впереди звучат фразы осуждения поклонников.

Реакция фанатов на ответ Каменских

Певице не удалось остановить хейт, зато ее ответ вызвал еще большее обсуждение фрагмента клипа. Кто-то откровенно выразил свое отвращение к видеоработе, а кому-то стыдно за Настю.

"Выглядит как конвульсия для сохранения репутационных ценностей";

"Испанский стыд. Песня из разряда трава-мурава по колено рукава, никакого смысла";

"Какой ужас";

"Иногда лучше не реагировать";

"Что они с Потапом употребляют?";

"Деградация вслед за Потапом".

Однако, некоторые знаменитости поддержали Каменских в комментариях под ее ответом хейтерам. Так, Потап, MELOVIN и Елена-Кристина Лебедь встали на сторону артистки.



Поддержка Потапа / Скриншот комментария артиста



Елена-Кристина Лебедь встала на сторону Каменских / Скриншот комментария ведущей