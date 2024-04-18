Певица до сих пор не сообщила конкретную дату премьеры этой песни. Однако, уже успела получить большое количество негативных комментариев.
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Как Настя Каменских ответила на хейт
На видео Каменских одета в зеленое платье и в серебряный топ, который имитирует анатомическую форму груди. Также артистка акцентирует внимание на своем бюсте во время исполнения композиции, что показалось пользователям неуместным и слишком откровенным.
В ответ на хейт, Настя собрала все негативные комментарии и сделала из них видео. На заднем плане виднеется клип, а впереди звучат фразы осуждения поклонников.
Реакция фанатов на ответ Каменских
Певице не удалось остановить хейт, зато ее ответ вызвал еще большее обсуждение фрагмента клипа. Кто-то откровенно выразил свое отвращение к видеоработе, а кому-то стыдно за Настю.
- "Выглядит как конвульсия для сохранения репутационных ценностей";
- "Испанский стыд. Песня из разряда трава-мурава по колено рукава, никакого смысла";
- "Какой ужас";
- "Иногда лучше не реагировать";
- "Что они с Потапом употребляют?";
- "Деградация вслед за Потапом".
Однако, некоторые знаменитости поддержали Каменских в комментариях под ее ответом хейтерам. Так, Потап, MELOVIN и Елена-Кристина Лебедь встали на сторону артистки.
Поддержка Потапа / Скриншот комментария артиста
Елена-Кристина Лебедь встала на сторону Каменских / Скриншот комментария ведущей
Лаконичная поддержка от MELOVIN / Скриншот комментария певца