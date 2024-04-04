Надпись на постере, по его словам, про*обчик. Впрочем, теперь все уже исправили.
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Что Потап сказал о скандальной афише
Рэпер извинился за надпись "русское ретро" на постере и заявил, что это организаторы события с ним не согласовали.
Знаю кипиш по поводу афиши. Справедливо. Это человеческий фактор. И я не один, кто попадал в такие ситуации,
– объяснил Потапенко.
Афишу Потапа изменили / Фото с сайта клуба Prime
После этого он пригласил всех желающих посетить выступление.
Всех приглашаю на концерты. Будет весело. Ну извините, не досмотрели,
– подытожил певец.
Что этому предшествовало
- На днях в сети появилась афиша о концерте рэпера в Германии в городе Билефельде, который должен состояться 13 апреля. На сцене рэпер споет старые хиты из репертуара Потапа и Насти, "Время и Стекло" и Mozgi. На постере о мероприятии было указано, что выступит Александр Потапенко как артист "русского ретро".
- Стоимость билетов на концерт составляет 12 евро, что эквивалентно примерно 500 гривнам. Кроме того, посетители имеют возможность зарезервировать места в залах, стоимость которых колеблется от 116 до 600 евро в зависимости от количества гостей и расположения столиков.