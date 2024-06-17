Я живу комфортно, – сын Потапа признался, сколько тратит денег ежемесячно

Сын продюсеров Потапа и Ирины Горовой, Андрей Потапенко рассказал, сколько тратит ежемесячно на жизнь в Киеве. К тому же парень признался, увидит ли отца в ближайшее время.

В то же время Андрей в очередной раз отметил, что не обращает внимания на критику своего отца. По словам юноши, хейт в сети никак не влияет на его отношения со звездным папой.

Интересно Потрясающая сумма: блогер Юля Верба рассекретила, сколько тысяч долларов зарабатывает ежемесячно

15-летний сын Потапа поделился, что тратит примерно 10 тысяч гривен ежемесячно. Большинство денег уходит на закупку одежды, особенно, если парень идет на шопинг вместе с мамой.

Также Андрей уверен, что расходы зависят от района проживания в столице. Так, в центре Киева, по его мнению, человек живет на 150-200 тысяч гривен ежемесячно.

Я живу комфортно, к бабушке хожу. Не очень много трачу. Я больше трачу на одежду и что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два,

– подчеркнул сын Потапа и Горовой.

Более того, парень отметил, что летом поедет к своему отцу. Звездный сын планирует играть с ним в баскетбол.

На меня не влияет негатив в сторону отца. Я не обращаю внимание на тех, кто говорит о моем отце дерьмо,

– добавил Андрей Потапенко.

Что известно о взаимоотношениях Потапа с сыном