Недавно инфлюенсерка сообщила радостную новость. Девушка находится на шестом месяце беременности.

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Юлия отметила, что зарабатывает через деятельность в соцсетях. Блогерша ведет их в течение семи лет и за это время успела обогатиться.

Верба заверила, что получает ежемесячно разную сумму. В общем доход инфлюенсерки составляет от 45 тысяч долларов (1 800 000 гривен) и более. Для того, чтобы заработать такие деньги ей надо записывать две рекламы ежедневно.

Можем посчитать грубо. Если две рекламы в день – это в месяц я зарабатываю 45 тысяч долларов,

– поделилась Верба.

Юлия Верба о своем заработке: смотрите видео онлайн

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Девушка поделилась, что вкладывает средства в недвижимость. Так, в 21-летнем возрасте Юлия уже имеет три трехкомнатные квартиры. Стоимость апартаментов суммарно составляет 370 тысяч долларов (14 837 000 гривен). К тому же блогерша может похвастаться двумя автомобилями, приобретенными за 250 тысяч долларов (10 025 000 гривен).

Также инфлюенсерка держит средства на криптовалютном счете. Таким образом, она будет иметь возможность рассчитываться за рубежом.

Верба призналась, что самыми дорогими вещами в ее коллекции являются – кольцо от бренда Bvlgari, сумка Hermes и часы Rolex.

Инфлюенсерка подчеркнула, что цена аксессуаров примерно составляет 65 тысяч долларов (2 606 500 гривен).