Исполнили любимые хиты: Святослав Вакарчук удивил выступлением вместе с YAKTAK на Atlas United 2024

Atlas United 2024 объединил двух разных артистов – лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука и молодого исполнителя YAKTAK.

В воскресенье, 21 июля, состоялся завершающий день музыкального фестиваля Atlas United 2024. На Aurora Stage выступал украинский исполнитель YAKTAK, а к нему присоединился лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

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Певцы вместе исполнили свои хиты – песни "Я на небі" и "У ночі". Святослав Вакарчук поделился, что пришел на мероприятие послушать выступление артиста, и не надеялся, что и сам выйдет на сцену.

Святослав Вакарчук и YAKTAK на одной сцене: видео

Выступления украинских звезд на Atlas United 2024