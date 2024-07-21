Музыкальный фестиваль Atlas United стартовал в пятницу, 19 июля. В первый день хедлайнером была украинская группа "Бумбокс", выступившая на Main Stage.

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Это первое выступление коллектива с начала полномасштабного вторжения.

Знаем, как сильно все скучали по особым выступлениям "Бумбокс", поэтому рады были видеть искренние улыбки под сценой,

– прокомментировали организаторы фестиваля.

"Бумбокс" на сцене Atlas United / Фото из инстаграма фестиваля

Напомним, впервые с начала полномасштабной войны группа "Бумбокс" выступила в Варшаве в августе 2022 года. Коллектив за время вторжения выступал только с благотворительными концертами за рубежом.

Андрей Хлывнюк признавался, что ему быть артистом легче, чем военным. Когда он находится за границей, то чувствует, будто занимается второстепенными делами. Но музыкант заметил, что культурная работа тоже важна.