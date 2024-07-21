Артем Пивоваров стал хедлайнером Atlas United 2024 во второй день фестиваля, 20 июля. Украинский артист выступал на Main Stage.
К слову Впервые за время полномасштабной войны: группа "Бумбокс" выступила в Украине
Настоящее музыкальное рандеву, на которое мы так ждали. Приятно видеть тысячи людей, которые объединены музыкой и общей целью – помощь армии!
– написали организаторы фестиваля.
Артем Пивоваров во время выступления и исполнения песни "Очі" повторил спуск с гитарой на тросе, которым также удивлял зрителей во Дворце Спорта. Он демонстрировал различные музыкальные стили и исполнил свои главные хиты.
Видео с выступления Артема Пивоварова:
Выступления украинских звезд на Atlas United 2024
- Группа "Бумбокс" стала хедлайнером на фестивале Atlas United 2024 в первый день. Это впервые коллектив выступил в Украине за время полномасштабной войны.
- Кристина Соловий со сцены почтила память Ирины Фарион. Певица отметила, что языковед влюбляла в украинскую идентичность и была исключительной личностью.