Артем Пивоваров стал хедлайнером Atlas United 2024 во второй день фестиваля, 20 июля. Украинский артист выступал на Main Stage.

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Настоящее музыкальное рандеву, на которое мы так ждали. Приятно видеть тысячи людей, которые объединены музыкой и общей целью – помощь армии!

– написали организаторы фестиваля.

Артем Пивоваров во время выступления и исполнения песни "Очі" повторил спуск с гитарой на тросе, которым также удивлял зрителей во Дворце Спорта. Он демонстрировал различные музыкальные стили и исполнил свои главные хиты.

Видео с выступления Артема Пивоварова:

Выступления украинских звезд на Atlas United 2024