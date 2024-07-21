Кристина Соловий во время своего выступления на музыкальном фестивале Atlas United 2024 высказалась об Ирине Фарион. Она отметила, что другие упоминания о ней начинаются со слов "какой бы ни была Ирина Фарион". Певица прокомментировала, какой, по ее мнению, была языковед.

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Я хочу сказать вам, она была такой, какой мы сами боимся себе позволить быть. Она любила украинскую идентичность в себе так, и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Вечная память Ирине Фарион,

– сказала артистка со сцены.

Кристина Соловий об Ирине Фарион: видео

Гибель Ирины Фарион