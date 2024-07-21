Кристина Соловий во время своего выступления на музыкальном фестивале Atlas United 2024 высказалась об Ирине Фарион. Она отметила, что другие упоминания о ней начинаются со слов "какой бы ни была Ирина Фарион". Певица прокомментировала, какой, по ее мнению, была языковед.
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Я хочу сказать вам, она была такой, какой мы сами боимся себе позволить быть. Она любила украинскую идентичность в себе так, и влюбляла в нее так, как это мало кто умеет. Уважаем и помним. Вечная память Ирине Фарион,
– сказала артистка со сцены.
Кристина Соловий об Ирине Фарион: видео
Гибель Ирины Фарион
- Покушение на языковеда произошло около 19:30. Ее госпитализировали в больницу святого Пантелеймона с огнестрельным ранением головы. Она находилась в глубокой мозговой коме. Ирину Фарион не удалось спасти.
- Очевидцы говорят, что в Ирину Фарион стрелял молодой человек 20 – 25 лет. По словам соседей, юноша более 2 недель сидел на скамейке возле дома, где жила Фарион.
- Парастас по Ирине Фарион начнется в воскресенье, 21 июля, в 19:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. С ней можно будет попрощаться до 22:00. В понедельник, 22 июля, начнется чин похорон. Ирину Фарион похоронят на Лычаковском кладбище на центральной аллее.