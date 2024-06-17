Светлана Лобода сломала руку во время съемок клипа: видео с места инцидента
Источник:Светлана Лобода
Исполнительница Светлана Лобода шокировала фанов кадрами, как сломала правую руку. Оказалось, что это произошло прямо на съемочной площадке.
Благодаря этому удалось снять сам момент перелома. Кроме того, певица показала видео из кареты скорой и призналась, в каком она сейчас состоянии.
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Как выяснилось, несчастный случай произошел, когда режиссеры снимали эпизод, в котором Светлана вместе с другими девушками бежали на стадионе в платьях и на каблуках. Они толкали друг друга и, не удержавшись на ногах, артистка упала, вследствие чего травмировала правую руку.
Ваша птичка немного ранена... но, надеюсь, ненадолго,
– отметила исполнительница.
В то же время несмотря на перелом Лобода выступила на первом концерте своего европейского тура "XXLo", который прошел в Праге. Она заявила, что чувствует себя хорошо и поэтому не хотела переносить выступления.
На нем впервые прозвучал мега микс из старых хитов, которые я не пела более 15 лет. Было феерично,
– поделилась знаменитость.
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