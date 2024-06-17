Эдуард Приступа (псевдоним Диля) родился в 1987 году в Харькове. В возрасте четырех лет даже выступал со своим отцом саксофонистом на одной сцене в составе ансамбля. Чем известен певец и где он сейчас – подробнее в материале Show 24.

К теме Был возлюбленным Ирины Билык и имеет сына от первого брака: где сейчас Дмитрий Коляденко

Творческий путь

В Харькове мужчина окончил музыкальную школу по классу фортепиано, а затем учился в Харьковском музыкальном училище имени Б. М. Лятошинского по классу эстрадно-джазового вокала.

Певец Диля в детстве / Фото из инстаграма мужчины

В 2003 году поступил в Государственную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности "Режиссер театральных постановок и массовых праздников".

Начиная с 1993 года, Приступа был участником группы ТНМК (Танок на Майдане Конго). В составе группы даже стал лауреатом первой премии на фестивале "Червона рута-1997". В 2004 году Диля ушел из ТНМК и создал собственную рок-группу "НеДіля".

Эдуард даже выступает за футбольную команду звезд "Маэстро". Впоследствии у певца началась черная полоса в жизни. В 2016 году он сообщил, что врачи диагностировали у него рак яичка на второй стадии. Из-за того, что операция и курс химиотерапии довольно дорогие, мужчина обратился за финансовой помощью к неравнодушным людям. Общая сумма составила примерно 25 тысяч евро.

В том же году музыканта успешно прооперировали, а впоследствии он сообщил, что рак удалось побороть, а все анализы в норме.

Приступа также автор песен и саундтреков. Сотрудничал с Виталием Козловским, Надеждой Мейхер, Тоней Матвиенко и тому подобное. Его перу даже принадлежит гимн ФК "Арсенал" и музыкальное оформление программы "Подъем".

Весной 2017 музыкант в соавторстве с Орестом Крысой записал литературно-поэтический альбом под названием "22", в который вошли тексты исключительно украинских авторов: Шевченко, Костенко, Фрил, Дубинский и другие.

О личной жизни мужчины известно довольно немного. В октябре 2017 года он во второй раз женился на женщине, по имени Яна.

Впоследствии у пары родилась дочь, которую назвали Даяной.

Чем сейчас занимается Диля

В начале полномасштабного вторжения российские оккупанты ограбили и разрушили его дом в Гостомеле. Летом 2022 во время очередного вражеского обстрела Харькова, умерла мама певца от сердечного приступа.

Но и на этом беды не закончились. В этом году россияне украли колыбельную Эдуарда, которую он посвятил своей дочери.

орки не только разграбили мою квартиру в Гостомеле и разнесли в хлам, разрушили мою жизнь, как и детство миллионов украинцев, но... они не только убили мою мать, потому что им мало.... они еще и позорно украли мою франкоязычную колыбельную, которую я посвятил своей дочери, потому что они назвали это позорным выражением - "русская поп музыка" ......, – написал музыкант.

Эдуард создал библиотеку "Украинских сказок", продолжает писать песни и музыку, сотрудничает со звездами шоубизнеса и даже преподает для детей.