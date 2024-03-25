В сети активно распространяют слухи о Кейт Миддлтон, которая болеет раком: при чем здесь Россия
Источник:The Telegraph
На фоне длительного отсутствия Кейт Миддлтон на публике, интернет заполонили разнообразные теории заговора. Спекуляции варьируются от измены принца Уильяма до осложнений после операции на брюшной полости. Британское правительство считает, что к этому может быть причастна Россия.
Кроме того, Великобритания не исключает связь Китая и Ирана. Чиновники предполагают, что теории заговора распространяются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
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Кого Британия подозревает в распространении слухов о Кейт
В правительстве растет беспокойство тем, что за распространением конспирологических теорий о жизни Ее Высочества могут стоять враждебные государственные субъекты. В частности, Россия, Китай и Иран.
Одним из методов действия враждебных государств является дестабилизация ситуации – то ли подрыв легитимности наших выборов, или других институтов,
– подчеркнул источник издания The Telegraph.
Какие слухи распространяют о Кейт Миддлтон
До того, как принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностировали рак, в сети публиковали различные теории заговора из-за ее отсутствия на публике.
В частности, конспирологи предполагали, что в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма возникли серьезные проблемы из-за его измены. Слухи сосредотачивались вокруг вероятного романа будущего наследника престола с Роуз Хенбери. Однако важно отметить, что нет конкретных доказательств, которые бы подтверждали эти отношения. Кроме того, известно, что Роуз уже давно вышла замуж за маркиза Чамли – Дэвид Чолмондели.
К тому же ранее поговаривали об осложнениях после операции Кэтрин. Однако тогда официальные представители королевской семьи отвергли такие предположения.