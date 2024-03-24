Вероятно, принцесса Уэльская пытается защитить Джорджа, Шарлотту и Луи от дополнительного стресса. К тому же она хотела избежать ненужных обсуждений ее семьи в прессе.
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Почему Кейт Миддлтон отложила свое заявление о раке
Некоторые журналисты считают, что решение объявить новость о болезни Ее Высочества именно в пятницу, 22 марта, было принято, чтобы защитить принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи от чрезмерного внимания общественности.
Дело в том, что 22 марта дети принца и принцессы Уэльских отправились на Пасхальные каникулы, которые продлятся до 17 апреля, поэтому они не будут активно общаться со сверстниками и преподавателями в течение трех недель. Королевская семья, вероятно, ожидает, что за это время публичный дискурс вокруг новости о раке Кейт Миддлтон уменьшится, поэтому ее дети смогут избежать неудобных разговоров о болезни матери, вернувшись снова в школу.
Кейт Миддлтон с детьми / Фото из инстаграмма принца и принцессы Уэльских
Что известно о раке Кейт Миддлтон
- Ее Высочество перенесла операцию на брюшной полости в январе этого года. После хирургического вмешательства начался длительный процесс реабилитации, что привело к ее отсутствию на публике в течение двух месяцев.
- Спекуляции вокруг "исчезновения" Миддлтон вызвали шквал теорий заговора в сети. Пытаясь унять слухи, принцесса Уэльская выпустила видеообращение, в котором рассказала о состоянии своего здоровья и сообщила о раке.
- Кейт призналась, что диагноз стал шоком для ее семьи. В то же время сейчас она проходит профилактическую химиотерапию, потому что положительно настроена на выздоровление.
- Представители Кенсингтонского дворца отказались разглашать подробности относительно типа или стадии рака, призвав общественность воздержаться от спекуляций на эту тему. Впрочем, известно, что Миддлтон вернется к исполнению своих обязанностей после того, как полностью восстановится.