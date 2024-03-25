Кроме того, Великобритания не исключает связь Китая и Ирана. Чиновники предполагают, что теории заговора распространяются для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

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Кого Британия подозревает в распространении слухов о Кейт

В правительстве растет беспокойство тем, что за распространением конспирологических теорий о жизни Ее Высочества могут стоять враждебные государственные субъекты. В частности, Россия, Китай и Иран.

Одним из методов действия враждебных государств является дестабилизация ситуации – то ли подрыв легитимности наших выборов, или других институтов,

– подчеркнул источник издания The Telegraph.

Какие слухи распространяют о Кейт Миддлтон

До того, как принцесса Уэльская заявила, что у нее диагностировали рак, в сети публиковали различные теории заговора из-за ее отсутствия на публике.

В частности, конспирологи предполагали, что в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма возникли серьезные проблемы из-за его измены. Слухи сосредотачивались вокруг вероятного романа будущего наследника престола с Роуз Хенбери. Однако важно отметить, что нет конкретных доказательств, которые бы подтверждали эти отношения. Кроме того, известно, что Роуз уже давно вышла замуж за маркиза Чамли – Дэвид Чолмондели.

К тому же ранее поговаривали об осложнениях после операции Кэтрин. Однако тогда официальные представители королевской семьи отвергли такие предположения.