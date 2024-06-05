Также в мае этого года артист отметил два года военной службы. По этому случаю он показал свою форму, которая сгорела на Углегорской ТЭС.
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Исполнитель поделился, что сейчас находится в Киеве. Руководство Александра сказало ему вести программу на радиостанции Армия FM, где часть работников – военные в рядах ВСУ.
Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости,
– признался Положинский.
К тому же певец рассказал, что в марте этого года перенес две операции на глазах. Военный имел проблемы со зрением, которые сильно мешали ему выполнять службу. Впрочем, Александр доволен результатом операции.
Сейчас в конце концов благодаря тому, что я прохожу службу в Киеве и получил направление из госпиталя, мне сделали операцию. Я очень доволен. Именно во время пребывания на фронте и различных полевых выходов я почувствовал неудобства, связанные с тем, что я вынужден ходить в линзах,
– поделился артист.
Александр Положинский о том, чем занимается сейчас: смотрите видео онлайн
Александр Положинский в ВСУ: что известно
- Певец после начала полномасштабного вторжения почти сразу подписал контракт на прохождение службы в резерве ВСУ.
- С мая 2022 года Положинский находился на службе в 47 батальоне, а через некоторое время стал командиром отделения.
- В прошлом году мужчина покинул 47 ОМБр "Магура" и начал службу в другом подразделении ВСУ. Впоследствии у певца начались значительные проблемы со здоровьем, из-за которых ему пришлось перенести две операции по коррекции зрения.