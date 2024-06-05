Также в мае этого года артист отметил два года военной службы. По этому случаю он показал свою форму, которая сгорела на Углегорской ТЭС.

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Исполнитель поделился, что сейчас находится в Киеве. Руководство Александра сказало ему вести программу на радиостанции Армия FM, где часть работников – военные в рядах ВСУ.

Сказали: "Так, иди на радио, делай программу". Я кручу разную музыку, зарубежную и украинскую, ко мне часто приходят гости,

– признался Положинский.

К тому же певец рассказал, что в марте этого года перенес две операции на глазах. Военный имел проблемы со зрением, которые сильно мешали ему выполнять службу. Впрочем, Александр доволен результатом операции.

Сейчас в конце концов благодаря тому, что я прохожу службу в Киеве и получил направление из госпиталя, мне сделали операцию. Я очень доволен. Именно во время пребывания на фронте и различных полевых выходов я почувствовал неудобства, связанные с тем, что я вынужден ходить в линзах,

– поделился артист.

Александр Положинский о том, чем занимается сейчас: смотрите видео онлайн

Александр Положинский в ВСУ: что известно