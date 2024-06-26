Во время военных учений: Сергей Жадан показал фото с побратимами
Источник:Сергей Жадан
Сергей Жадан, который недавно поступил в Нацгвардию, продолжает проходить военную подготовку. Писатель показался вместе с командиром бригады.
В последнее время музыкант часто показывает поклонникам фотографии в военной форме. В то же время другие участники группы "Жадан и Собаки" записывают обращения с учений.
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Сергей опубликовал фото, на котором предстал вместе с побратимами. Мужчины были одеты в военную форму. Кадр мужчины сделали на фоне деревьев. Жадан сообщил, что на фотографии присутствует его командир. Вероятно, он сопровождает музыканта во время учений.
К тому же поклонники Сергея в очередной раз попросили его беречь себя. Поклонникам понравилось новое фото музыканта с подготовки.
- "Берегите себя и командира. Украине нужны такие воины после победы";
- "Все высшие силы вам ребята в помощь и на вашу защиту, как и вы защищаете наше государство и нас";
- "Спасибо за защиту Украины";
- "Какие красивые все! Лики святых как будто";
- "Казаки, настоящие воины, берегите себя".
Что известно о мобилизации Сергея Жадана
- Весной этого года начали распространяться слухи о желании писателя пополнить ряды ВСУ.
- 6 июня, Жадан таки подтвердил сплетни о готовности мобилизоваться. Он опубликовал фото в военной форме и сообщил, что вступил в 13-ю отдельную бригаду Нацгвардии "Хартия".
- Музыкант все же поделился, давно планировал вступление в Силы обороны. Так, зимой этого года он вместе с другими участники группы "Жадан и Собаки" прошли ВЛК.
- Они выбрали "Хартию", потому что давно занимались обеспечением бригады.
- Кроме Сергея, Нацгвардию пополнило еще двое участников группы. Это Евгений Турчинов и Александр Меренчук.