Обращаемся уже как рекруты, – участники группы "Жадан и Собаки" записали видео с подготовки

Участники группы "Жадан и Собаки" вместе с лидером вступили в ряды Нацгвардии. Они записали обращение к поклонникам из подготовки.

Сейчас музыканты группы "Жадан и Собаки" находятся в учебном центре. Они проходят военную подготовку.

К слову Участник группы "Жадан и Собаки" мобилизовался в Нацгвардию: фото с учений

Сергей Жадан обнародовал видео с полигона вместе с Евгением Турчиновым и Александром Меренчуком.

Мы теперь обращаемся к вам уже как рекруты 13-й бригады Национальной Гвардии Украины "Хартия". Мы стояли у истоков создания нашего подразделения, мы поддерживали Хартию, когда это было ДФТГ, мы поддерживали "Хартию", когда это был батальон, мы поддерживаем "Хартию", когда это целая отдельная бригада,

– рассказал писатель.

Жадан обратился к поклонникам и сообщил, что по очевидным причинам в ближайшее время группа не сможет выступать на коммерческих концертах. Однако бригаду нужно и в дальнейшем поддерживать, поэтому Сергей выразил надежду на людей, которые поддерживают музыкантов все это время.

Музыканты создали "конверт" в Приватбанке и призвали донатить. Они сообщили об амбициозной цели – 1 миллион гривен. Средства пойдут на нужды бригады – после закупки Сергей Жадан предоставит все отчеты. Номер карты "конверта": 5168752103135920.

Сергей Жадан обратился к фанатам:

Сергей Жадан и его коллеги мобилизовались