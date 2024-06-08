Сергей Жадан на днях сообщил, что мобилизовался, – а вместе с ним еще двое участников группы. Среди них вокалист и гитарист коллектива Евгений Турчинов.
К слову Уже давно собирались, – Сергей Жадан рассказал, почему решил мобилизоваться в Нацгвардию
Украинский музыкант Евгений Турчинов рассказал, что пополнил Силы Обороны, на личной странице. Он опубликовал фото с военной подготовки, который сейчас проходит. Вокалист показался в форме и с оружием в руках.
Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Прохожу обучение,
– рассказал Евгений Турчинов.
Евгений Турчинов / Фото из инстаграма Евгения Турчинова
Сергей Жадан мобилизовался
- Журналистка Мария Малевская рассказала о желании Сергея Жадана мобилизоваться еще в марте этого года. Он рассказал ей об этом в личном разговоре, но официального заявления еще не делал.
- Уже 6 июня писатель и поэт опубликовал фото в военной форме и сообщил о вступлении в 13 отдельную бригаду Нацгвардии "Хартия".
- Сергей Жадан рассказал, что собирался мобилизоваться уже давно. Еще с зимы они проходили ВВК и готовились к вступлению в Силы Обороны. Именно "Хартию" Жадан выбрал потому, что постоянно занимался обеспечением бригады.