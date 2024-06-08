Сергей Жадан на днях сообщил, что мобилизовался, – а вместе с ним еще двое участников группы. Среди них вокалист и гитарист коллектива Евгений Турчинов.

К слову Уже давно собирались, – Сергей Жадан рассказал, почему решил мобилизоваться в Нацгвардию

Украинский музыкант Евгений Турчинов рассказал, что пополнил Силы Обороны, на личной странице. Он опубликовал фото с военной подготовки, который сейчас проходит. Вокалист показался в форме и с оружием в руках.

Вступил в ряды 13-й бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Прохожу обучение,

– рассказал Евгений Турчинов.



Евгений Турчинов / Фото из инстаграма Евгения Турчинова

Сергей Жадан мобилизовался