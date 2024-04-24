Певица ранее отмечала, что хотя она и не скрывает своего парня, но с осторожностью относится к раскрытию его личности. Однако, похоже, что тайна, которая окутывала ее отношения, теперь разгадана.

Не пропустите Видел, что мне нравится, – Огневич впервые за долгое время высказалась об отношениях с Задворным

Где и с кем заскочили alyona alyona

Исполнительницу с бойфрендом заметили в городе Долина, что в Ивано-Франковской области, в торговом центре "Эпицентр".

Из разговора удалось услышать, что они едут домой на знакомство с его мамой. Артистка была немного взволнована. Его родители живут где-то в области, будто в Выгоде (не удалось точно расслышать),

– рассказали инсайдеры.

Отметим, что парень с видео очень похож на диджея VovKING, которому ранее приписывали роман с Аленой.

alyona alyona с новым парнем: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни певицы

Впервые рэперша раскрыла подробности новых отношений в День святого Валентина. Тогда она выразила благодарность парню за то, что он помогает ей учиться любить себя. Также знаменитость признавалась, что любимый помог ей бросить курить, не употреблять мясо и раскрыл женственность.

Впоследствии выяснилось, что бойфрендом исполнительницы может быть известный диджей и продюсер VovKING, который с 2010 года покоряет музыкальную индустрию.

Он выпускал свои треки на известных лейблах и выступал на сценах многочисленных фестивалей. В частности, в 2021 году VovKING представил альбом "Используй нас" в сотрудничестве с O.Torvald и DJ Tapolsky.

Tapolsky, VovKING и O.Torvald – "Используй нас": смотрите видео онлайн