Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко) родился в 1976 году в Гомеле (Беларусь). В 26 лет начал сольную карьеру и прославился на территории Украины, России и Беларуси. Как рэпер изменил свою политическую позицию и где он сейчас – читайте в материале Show 24.

К теме Сама воспитывает сына и изредка появляется на публике: куда исчезла фолк-исполнительница Катя Chilly

Карьера и жизнь в Украине

В 2004 году Пархоменко выпускает видеоработу на песню "Черный бумер", которая стала хитом на многие годы. Добавим, что над клипом работал киевский режиссер Владимир Якименко. Следующую волну славы рэперу принес трек "Возле дома твоего".

В 2010 году мужчина приезжает в Украину и становится судьей талант-шоу "Х-Фактор". За три года ему удалось получить вид на жительство. В одном из комментариев исполнитель делился, что может получить украинское гражданство, потому что в Беларуси у него ничего нет, даже родственники оттуда выехали.

Серега / Фото из инстаграма

Он рассказывал, что живет на два города – Киев и Харьков. Впоследствии рэпер представляет новый проект – Полиграф ШарикOFF, а в 2017 году выходит альбом "Какао белого цвета". На платформе ютуб одноименная песня собрала более 14 миллионов просмотров.

В 2020 году после семейного скандала рэпер исчез из инфопространства, а затем появился на белорусском ТВ как судья местного "Х-Фактора".

Серега в составе жюри на шоу "Фактор.BY"/ Фото из открытых источников

Добавим, что тогда же Серега даже успел пообниматься с диктатором Лукашенко.

Серега с Лукашенко / Скриншот из видео

Личная жизнь

В 2006 году мужчина знакомится с украинской танцовщицей Полиной Ололо. За время отношений у пары родилось двое сыновей – Марк и Платон.

В 2020 году женщина заявила, что муж похитил у нее детей и запретил с ним общаться. Через год суд принял решение оставить сыновей с рэпером несмотря на то, что Полина рассказала о физическом и психологическом насилии со стороны экс-супруга.

Женщина сейчас живет в Париже, а Серега с детьми в Беларуси.

Скандальные заявления Сереги и где он сейчас

В сентябре 2022 года рэпер сделал заявление об "одном народе".

Русскому миру, где есть и мы, и украинцы, и россияне, противостоит мощный мозговой центр с той стороны. Там есть вооруженные силы, они очень умело пользуются чужими армиями, чужими государствами,

– говорил артист.

В 2023 году выразил сожаление по распаду Советского Союза.

Я из Советского Союза и даже, когда на границе меня спрашивают "Откуда вы прибыли", я отвечаю: "Каждый раз без изменений – из Советского Союза. Помните такую страну?", – рассказал очередной бред рэпер.

В том же году он посетил Минское суворовское военное училище и заявил, что надо готовиться к войне.

Серега / Фото OBOZ.UA

Более того, рэпер активно поддерживает российскую пропаганду и нарративы, что нужно всех "асвабадить".

"Мы должны говорить о порабощенных народах Европы, Северной Америки. Они ждут нашей помощи, ждут освобождения! Что придут, их возглавят. У них там запрос на справедливость! Мне повезло раньше оттуда уехать. Понять что это, и вернуться", – заявлял Пархоменко.

Сегодня Серега живет в Беларуси. Свое решение он объяснил тем, что ему не нравилось окружение, в котором росли его дети, поэтому пришлось принять решение о переезде.

Более того, он якобы даже предсказал войну, однако вместо этого понятия часто использует сказку российской пропаганды о так называемом "СВО". Недавно он даже назвал украинцев нацистами.

Игорь Кондратюк, бывший коллега Сереги с "Х-Фактора", выразил свое удивление позицией рэпера.

Здесь брутального Серегу брутально по*мело ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто моча в голову подошла. Блин, с кем приходилось работать!

– признался Игорь.

Такая позиция рэпера, окончательно подтвердила его пророссийскую душу. Он без колебаний поддерживает уровень пропаганды и даже не осознает, какие ужасы творит российская армия на территории Украины.