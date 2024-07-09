Артист высказался относительно полномасштабного вторжения. Также музыкант сравнил свою жизнь в Беларуси и в Украине.

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Серега перед началом вторжения выехал в Минск вместе с двумя сыновьями. Интересно, что своей экс-супруге Полине Ололо он заявил, что впоследствии вернется, но обещание так и не сдержал.

Как отметил рэпер, ему не нравилось окружение, в котором росли его дети. Поэтому мужчина решил переехать с сыновьями навсегда в Беларусь.

Я понимаю, что здесь речь идет о выборе ценностей, о том, в какой картине мира они будут взрослеть. И выбор там между ответственным подходом и подходом, где не так много ответственности, между патриотическим и либеральным. Я не хотел бы, чтобы моих сыновей воспитывали нацисты. И поэтому мы договорились с их мамой, что я буду их воспитывать,

– подчеркнул музыкант.

По словам артиста, он якобы предсказал войну, из-за чего и уехал в родную Беларусь. Впрочем, полномасштабное вторжение Серега неоднократно назвал "СВО", что только доказало его пророссийскую позицию.

Напомним, рэпер также заявлял, что война должна была бы когда-то начаться, поскольку "в Украине живут русские люди". Более того, он уверен, что СССР расформировали необоснованно. Тогда как на Западе живут "порабощенные народы", которых надо "освободить".