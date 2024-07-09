Продюсер удивился гражданской позиции артиста. Поэтому, Игорь решил высказаться по этому поводу.

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Кондратюк в своих соцсетях опубликовал пост, где лаконично отреагировал на слова рэпера. Как отметил продюсер, он расстроен тем, что должен был работать с пропагандистом.

Здесь брутального Серегу брутально по*мело ФСБ, кажется. А может он чем-то сильно затянулся? Или просто м*ча в голову подошла. Блин, с кем приходилось работать!

– признался Игорь.

Поклонники ведущего также прокомментировали заявления Сереги. Поклонники отметили, что сейчас большинство артистов "показали свою природу".

"Вот видите: борода – не показатель брутальности; так же как интеллигентная внешность не показатель инфантильности/трусости";

"Украина и шоубизнесовые менеджеры не видели своих, а все время тянули руку за чужими. Кто только не сидел в кресле судьи на "Х-Факторе", и все они сейчас "запутинцы" и "залукашенковцы". И все рассказывают, какие у нас нацисты";

"Сбитый летчик, автор одного хита. Хочет путем лжи продлить хоть на миг свою никому не интересную карьеру и присоединиться к бюджетному корыту";

"Таких Серег в Украине еще валом. Кенсели их, чтобы не попадали в нашу культуру".

Напомним, Серега перед началом вторжения уехал с детьми в Минск, поскольку ему не нравилось окружение, где росли его сыновья. Украинцев он считает нацистами, поэтому решил окончательно переехать на родину. Интересно, что полномасштабное вторжение музыкант называет "СВО", что только подтверждает его пророссийскую позицию.