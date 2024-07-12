Настоящее имя певицы – Екатерина Кондратенко. В возрасте 8 лет она случайно попала на телевидение в 1986 году во время одного концерта, где выступала. Тогда девушка почувствовала, как в "ее кровь попал вирус сцены". В 1992 году Катя получила гран-при в одном песенном конкурсе. Там певица нашла своего будущего композитора и наставника Сергея Сметанина. Подробнее о жизни исполнительницы и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

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Певческая карьера и личная жизнь

Настоящую популярность Катя получила благодаря победе на фестивале "Червона рута" в 1996 году.

Катя Chilly – Червона рута (1997): смотрите видео онлайн

В 1997-1999 годах певица выпустила первый альбом "Русалки In Da House" и заявила о себе не только в странах Европы, но и в США и Ближнем Востоке. В марте 2001 года Kaтя Chilly выступила с концертной программой в Лондоне, где дала более 40 концертов. Выступления артистки даже транслировались в прямом эфире на канале BBC.

В 2003 году исполнительница вместе с лидером группы "Тартак" Сашей Положинским выпустили хит под названием "Понад хмарами".

Тартак feat. Катя Chilly - Понад Хмарами: смотрите видео онлайн

В последующие годы певица выпустила еще один альбом. В 2008 году Катя решает создать группу Katya Chilly с другими музыкантами. За два года исполнительница углубилась в работу над сольным акустическим материалом и стала все реже появляться на публике.

Женщина была замужем за музыкантом Алексеем Боголюбовым. В 2013 году у пары родился сын Светозар. Однако почти сразу после рождения первенца, брак распался. Певица рассказывала, что это муж бросил семью.

Катя Chilly с сыном / Фото из инстаграма певицы

К слову, сама звезда не употребляет мяса, рыбы, яиц и продуктов из дрожжей. Ее сын также не пробовал продуктов из упомянутого перечня, ведь Катя убеждена, что именно благодаря этому подходу Светозар не болеет.

В 2017 году певица снова громко заявила о себе, когда пришла на проект "Голос страны". Она развернула кресла четырех судей, однако не планировала продолжать участвовать в шоу.

Katya Chilly – Светлица: смотрите видео онлайн

Но судейский состав убедил ее выбрать кого-то себе из наставников и продолжать петь на шоу. Катя выбрала команду Тины Кароль, однако победу в проекте так и не получила.

В 2020 году исполнительница приняла участие в Нацотборе на Евровидение с песней "Піч". Однако ей не хватило зрительских голосов, чтобы пройти дальше.

Katya Chilly – Піч/Pich: смотрите видео онлайн

Впоследствии оказалось, что певица неоднократно подавала заявки на участие в Нацотборе, но не попадала даже в список финалистов. Она также высказала претензии к музыкальному продюсеру Дмитрию Шурову, а ее поклонники посыпали недовольные комментарии и сообщения на страницы шоу.

Где сейчас Катя Chilly

В соцсетях звезда неактивна. Почти ничего не публикует из повседневной жизни, а только изредка делится творчеством. Во время полномасштабного вторжения певица и ее проект Katya Chilly Group 432гц время от времени дают концерты.

В январе этого года певица выпустила альбом "Сон", материалы к которому были созданы в 1999-2002 годах.

Катя даже выступила на одной сцене с грузинской певицей Нино Катамадзе.

А вот что сейчас происходит в личной жизни звезды, как она планирует дальше развивать карьеру и какие планы строит – пока неизвестно. Возможно, вскоре наступит момент, когда звезда захочет откровенно поделиться своими мыслями и чувствами.