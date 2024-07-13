Серьога (справжнє ім'я – Сергій Пархоменко) народився у 1976 році в Гомелі (Білорусь). У 26 років розпочав сольну кар'єру та прославився на теренах України, Росії та Білорусі. Як репер змінив свою політичну позицію та де він зараз – читайте в матеріалі Show 24.

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Кар'єра ти життя в Україні

У 2004 році Пархоменко випускає відеороботу на пісню "Черный бумер", яка стала хітом на багато років. Додамо, що над кліпом працював київський режисер Володимир Якименко. Наступну хвилю слави реперу приніс трек "Возле дома твоего".

У 2010 році чоловік приїздить до України та стає суддею талант-шоу "Х-Фактор". За три роки йому вдалось отримати посвідку на постійне проживання. В одному із коментарів виконавець ділився, що може отримати українське громадянство, бо у Білорусі в нього нічого немає, навіть родичі звідти повиїжджали.

Серьога / Фото з інстаграму

Він розповідав, що живе на два міста – Київ і Харків. Згодом репер презентує новий проєкт – Поліграф ШарикOFF, а у 2017 році виходить альбом "Какао белого цвета". На платформі ютуб однойменна пісня зібрала понад 14 мільйонів переглядів.

У 2020 році після сімейного скандалу репер зник з інфопростору, а потім об'явився на білоруському ТБ як суддя місцевого "Х-Фактору".

Серьога у складі журі на шоу "Фактор.BY"/ Фото з відкритих джерел

Додамо, що тоді ж Серьога навіть встиг пообійматись із диктатором Лукашенком.

Серьога з Лукашенком / Скриншот з відео

Особисте життя

У 2006 році чоловік знайомиться з українською танцівницею Поліною Ололо. За час стосунків у пари народилось двоє синів – Марк і Платон.

У 2020 році жінка заявила, що чоловік викрав у неї дітей та заборонив із ним спілкуватись. За рік суд прийняв рішення залишити синів із репером попри те, що Поліна розповіла про фізичне та психологічне насильство з боку ексчоловіка.

Жінка зараз живе у Парижі, а Серьога з дітьми у Білорусі.

Скандальні заяви Серьоги та де він зараз

У вересні 2022 року репер зробив заяву про "один народ".

Русскому міру, де є і ми, і українці, і росіяни, протистоїть потужний мозковий центр з того боку. Там є збройні сили, вони дуже вміло користуються чужими арміями, чужими державами,

– казав артист.

У 2023 році висловив жаль за розпадом Радянського Союзу.

Я з Радянського Союзу і навіть, коли на кордоні мене питають "Звідки ви прибули", я відповідаю: "Кожен раз без змін – з Радянського Союзу. Пам'ятаєте таку країну?", – розповів чергову маячню репер.

Того ж року він відвідав Мінське суворовське військове училище і заявив, що треба готуватися до війни.

Серьога / Фото OBOZ.UA

Ба більше, репер активно підтримує російську пропаганду та наративи, що потрібно всіх "асвабадіть".

"Ми повинні говорити про поневолені народи Європи, Північної Америки. Вони чекають на нашу допомогу, чекають на звільнення! Що прийдуть, їх очолять. У них там запит на справедливість! Мені пощастило раніше звідти виїхати. Зрозуміти що це, і повернутися", – заявляв Пархоменко.

Сьогодні Серьога живе у Білорусі. Своє рішення він пояснив тим, що йому не подобалося оточення, в якому зростали його діти, тому довелось прийняти рішення про переїзд.

Ба більше, він нібито навіть передбачив війну, однак замість цього поняття часто використовує казку російської пропаганди про так зване "СВО". Нещодавно він навіть назвав українців нацистами.

Ігор Кондратюк, колишній колега Серьоги з "Х-Фактора", висловив своє здивування позицією репера.

Тут брутального Серьогу брутально по*мєло ФСБ, здається. А може він чимось сильно затягнувся? Або просто сеча в голову підійшла. Блін, з ким доводилось працювати!

– зізнався Ігор.

Така позиція репера, остаточно підтвердила його проросійську душу. Він без вагань підтримує рівень пропаганди та навіть не усвідомлює, які жахи творить російська армія на території України.