Известная украинская певица высказалась относительно слухов о ее романе с сыном нардепа ОПЗЖ
Источник:"Люкс ФМ"
Певица ROXOLANA прокомментировала слухи о ее якобы романе с сыном нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко. В то же время артистка объяснила, почему почти не делится подробностями личной жизни.
По словам исполнительницы, любимый не дарит ей ценные подарки. Дело в том, что певица во время войны пытается найти счастье в мелочах, а не в материальном.
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ROXOLANA решила совсем немного приоткрыть завесу своих отношений с любимым. Она отметила, что не хочет транслировать в сети чувства из-за уважения к мужу.
В то же время ее возлюбленный предпочитает непубличную жизнь. Впрочем, артистка никак не подтвердила и не опровергла слухи фанатов о ее якобы романе с сыном нардепа Юрия Бойко.
Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоубизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет,
– призналась ROXOLANA.
Однако, исполнительница добавила, что "не знает", имеет ли родственные связи с сыном нардепа Бойко. Также певица поделилась, что ее нынешний возлюбленный не дарит ей ценные подарки. Артистка находит счастье в мелочах, поэтому не нуждается во время войны в роскоши.
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