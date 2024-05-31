Известная украинская певица высказалась относительно слухов о ее романе с сыном нардепа ОПЗЖ

Певица ROXOLANA прокомментировала слухи о ее якобы романе с сыном нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко. В то же время артистка объяснила, почему почти не делится подробностями личной жизни.

По словам исполнительницы, любимый не дарит ей ценные подарки. Дело в том, что певица во время войны пытается найти счастье в мелочах, а не в материальном.

Интересно Солистка группы KAZKA объяснила, почему отменила свадьбу со своим возлюбленным

ROXOLANA решила совсем немного приоткрыть завесу своих отношений с любимым. Она отметила, что не хочет транслировать в сети чувства из-за уважения к мужу.

В то же время ее возлюбленный предпочитает непубличную жизнь. Впрочем, артистка никак не подтвердила и не опровергла слухи фанатов о ее якобы романе с сыном нардепа Юрия Бойко.

Я не скрываю. Я просто это не транслирую. Это из уважения к моему молодому человеку. Он очень закрытый, интроверт и никогда не стремился к публичности. И только поэтому я не транслирую, не только во время моей шоубизнесовой деятельности, но и задолго до того, когда мы встречались. А встречались мы очень много лет,

– призналась ROXOLANA.

Однако, исполнительница добавила, что "не знает", имеет ли родственные связи с сыном нардепа Бойко. Также певица поделилась, что ее нынешний возлюбленный не дарит ей ценные подарки. Артистка находит счастье в мелочах, поэтому не нуждается во время войны в роскоши.

ROXOLANA об отношениях: смотрите видео онлайн

Кто из звезд говорил о личной жизни