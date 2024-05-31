По словам Александры, пара давно хотела отпраздновать свадьбу. Впрочем, события в Харькове внесли свои коррективы в планы влюбленных.
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Зарицкая поделилась, что хочет отпраздновать свадьбу уже после войны. К тому же артистка не может думать о своем лучшем дне, когда россияне ежедневно осуществляют обстрелы ее родного Харькова.
В то же время певица желает, чтобы праздник прошел спокойно, и она получила от него максимум наслаждения, а не переживаний за свою страну.
А сейчас у меня нет почти ни одного дня, когда я не плачу. Я не смогу праздновать свой лучший день в мире, понимая, что в моем родном Харькове бомбят каждый день. Не могу, мне не позволяет совесть,
– поделилась Александра.
Также исполнительница призналась, что с женихом начала разговаривать о будущем отцовстве. Впрочем, у пары расходятся мнения относительно методов воспитания детей.
Мы уже готовы. Ждите анонсов. Когда произойдет – тогда и произойдет,
– заверила Зарицкая.
Александра Зарицкая о свадьбе: смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни Зарицкой
- Александра познакомилась с Павлом в 2018 году, впрочем встречаться они начали только через четыре года. В сентябре 2022-го артистка впервые показала бойфренда.
- В мае 2023 мужчина сделал предложение Александре. По словам Павла, кольцо держал очень долго, поскольку ждал удачного момента. С того времени пара начала жить вместе.
- До этого Александра выражала желание стать невестой. Девушка делилась планами относительно празднования.
- В ноябре 2023 года певица призналась, что с Павлом планирует сыграть свадьбу в июне 2024-го, впрочем все изменилось.