Также исполнительница ранее признавалась, что знает секрет крепкого брака. По словам артистки, это любовь, уважение и искреннее желание быть рядом.
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Что говорит KOLA об отношениях на расстоянии и детях
Певица поделилась, что в прежних отношениях присутствовала ревность с ее стороны, впрочем в браке с Вячеславом царит только доверие и любовь. Исполнительница уверена в достоинстве своего супруга. К тому же она отметила, что любимый ее никогда не обидит.
Основа любых долговременных отношений это доверие, дружба и любовь. Мне повезло, потому что у меня все это есть. Все зависит от мужчины и женщины. Некоторых своих мужчин я ревновала, потому что они вели себя некрасиво,
– отметила KOLA.
В то же время певица рассказала, что планирует в будущем стать мамой. Впрочем, сейчас она хочет подождать и сфокусироваться на развитии карьеры. Однако, супруги еще думают над тем, где будет жить, когда у них появится ребенок.
Это проблемка. Мы об этом очень часто говорим. Этот вопрос нужно еще решать, поскольку любимый работает в Израиле. Но уверена, что мы найдем выход,
– поделилась артистка.
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Что известно о браке KOLA
- Артистка встретилась с Вячеславом летом 2022 года на благотворительном концерте. Мужчина старше звезды на 13 лет и проживает в Израиле.
- В начале 2023 года Вячеслав сделал предложение исполнительнице, впрочем тогда встал вопрос совместного проживания. Дело в том, что артистка живет в Украине, а ее возлюбленный – в Израиле, поэтому кому-то пришлось бы переехать в другую страну.
- Однако, пара решила поддерживать отношения на расстоянии. Впоследствии супруги отпраздновали свадьбу в Праге.