За словами виконавиці, коханий не дарує їй коштовні подарунки. Річ у тім, що співачка під час війни намагається знайти щастя у дрібницях, а не в матеріальному.
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ROXOLANA вирішила зовсім трохи привідкрити завісу своїх стосунків з коханим. Вона зазначила, що не хоче транслювати в мережі почуття через повагу до чоловіка.
Водночас її коханий надає перевагу непублічному життю. Втім, артистка ніяк не підтвердила і не спростувала чутки фанатів про її нібито роман з сином нардепа Юрія Бойка.
Я не приховую. Я просто це не транслюю. Це з поваги до мого молодого чоловіка. Він дуже закритий, інтроверт і ніколи не прагнув публічності. І тільки через це я не транслюю, не тільки під час моєї шоубізнесової діяльності, а й задовго до того, коли ми зустрічалися. А зустрічалися ми дуже багато років,
– зізналася ROXOLANA.
Однак, виконавиця додала, що "не знає", чи має родинні зв'язки з сином нардепа Бойка. Також співачка поділилася, що її нинішній коханий не дарує їй коштовні подарунки. Артистка знаходить щастя у дрібницях, тому не потребує під час війни розкоші.
ROXOLANA про стосунки: дивіться відео онлайн
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