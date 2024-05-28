Кроме того, знаменитость призналась, были ли у нее романтические отношения с Сергеем Жаданом. По ее словам, они просто очень хорошие друзья.
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Что Ирена Карпа сказала о романе с Андреем Хлывнюком
Оказалось, что эти отношения были довольно короткими. Ирена и Андрей встречались еще будучи студентами.
С Хлывнюком был очень короткий студенческий роман,
– отметила писательница.
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Что известно о личной жизни Ирены Карпы
- В мае 2008 года она вышла замуж за киевского журналиста и писателя Антона Фридлянда. Однако уже летом 2009 года они развелись.
- В том же году Карпа вышла замуж за американского финансиста Нормана Пола Генсена. Свадьба состоялась в Сан-Франциско. В августе 2010 года у них родилась дочь Корена-Джиа в Берлине. А в июле 2011 года в Барселоне писательница родила второго ребенка – дочь Каю.
- В 2014 году знаменитость объявила, что разошлась с Генсеном. Однако в 2015 году она уточнила, что официально они не разводились и поддерживают "цивилизованные американо-европейские отношения".
- В октябре 2018 года появилась информация, что Карпа вышла замуж в третий раз – за гражданина Франции Людовика-Кирилла Требюше.