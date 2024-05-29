Остапчук имеет двоих детей от первого брака с Еленой Войченко. Это сын Эван и дочь Эмилия.

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Дети шоумена сейчас проживают в Канаде, поэтому Полтавская не виделась с ними. Более того, Екатерина не хочет пока общаться с малышами.

Блогерша считает, что стоит детям немного подрасти перед знакомством с новой женой своего отца. Более того, Полтавская не будет заставлять их общаться с ней, а взамен даст им свободу выбора.

У Вовы двое детей от первого брака: Эмилии 11 лет скоро, а Эвану – шесть лет. Они живут в Канаде. Я с ними ни разу не виделась, поэтому не считаю, что пока должна вмешиваться в их личное пространство. Детская психика очень "впитывает" в себя подобные знакомства, поэтому пусть подрастут и сами решают,

– отметила блогерша.



Жена Остапчука об общении с его детьми / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о браке Остапчука и Полтавской