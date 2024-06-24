73-летняя сестра короля Чарльза III попала в больницу, – СМИ

Принцесса Анна получила сотрясение мозга и другие травмы, из-за чего попала в больницу. Ее Высочество пока остается в медучреждении в Бристоле.

Выяснилось, что несчастный инцидент произошел вечером 23 июня. В то же время медики надеются на скорейшее выздоровление 73-летней сестры Чарльза III.

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Известно, что британская принцесса гуляла вечером с лошадьми в поместье Гаткомб Парк, когда получила травму, после чего ее срочно госпитализировали. По словам представителя дворца, принцесса Энн находится в стабильном состоянии и хорошо восстанавливается. Ожидается, что до конца недели дочь королевы Елизаветы II сможет вернуться домой, хотя ей пришлось отменить запланированные встречи и визиты для полного выздоровления.

Королевская принцесса получила незначительные травмы и сотрясение мозга после инцидента в поместье Гаткомб Парк вчера вечером. Ее Королевское Высочество остается в больнице Саутмид, Бристоль, как мера пресечения для наблюдения, и ожидается полное и быстрое выздоровление,

– отметил представитель Букингемского дворца.

Что известно о состоянии здоровья других членов королевской семьи